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اليوم.. "الادارية العليا" تنظر دعوى بطلان حكم الاعتراف بالطائفة الأنجليكانية

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اليوم.. "الادارية العليا" تنظر دعوى بطلان حكم الاعتراف بالطائفة الأنجليكانية اليوم.. "الادارية العليا" تنظر دعوى بطلان حكم الاعتراف بالطائفة الأنجليكانية
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى البطلان المقامة من المطران منير حنا أنيس، لإلغاء حكم الإدارية العليا الصادر برفض الاعتراف بالطائفة الانجليكانية، والتى يمثلها المدعى .

وكان منير حنا ممثلًا للطائفة الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاءالإدارى، برقم 9122 لسنة 58 قضائية، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الأنجليكانية، مستقلة عن الطائفة الإنجيلية، والتى يمثلها القس صفوت البياضى، وصدر حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى فى 15 مايو 2007، وتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، برقم 15511 لسنة 53، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن فى 6 نوفمبر 2013، مما دفع المدعى لإقامة دعوى بطلان على الحكم.

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مصر 365