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اليوم .. نظر طلب رد هيئة المحكمة فى استشكال إسلام بحيرى على حكم حبسه

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اليوم .. نظر طلب رد هيئة المحكمة فى استشكال إسلام بحيرى على حكم حبسه اليوم .. نظر طلب رد هيئة المحكمة فى استشكال إسلام بحيرى على حكم حبسه
تنظر الدائرة رقم 46 مدنى ، و المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد حسن ، اليوم السبت ، طلب الرد المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى لهيئة المحكمة التى تنظر استشكال موكله لوقف تنفيذ حكم حبسه سنة فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامى.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم قد أرجات نظر الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيرى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخراً من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.


>- محامى إسلام بحيرى: لم نتسلم أسباب حكم حبس موكلى حتى الآن للطعن عليه

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