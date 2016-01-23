"الزراعة ": قاعدة بيانات إلكترونية وخرائط GIS للتنبؤ بالأمراض الوبائية

قال الدكتور جلال عاجور مدير معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة،إن المعهد بدأ رسميا فى ربط المعامل المركزية و الفرعية عن طريق خطوط الربط وتطبيق قاعدة بيانات إلكترونية تسهل حفظ واسترجاع جميع الوثائق ، وعمل خريطة إلكترونية باستخدام خرائط GIS للأمراض الوبائية والمعدية للحيوانات لدعم اتخاذ القرار ، والتنبؤ بالأمراض الوبائية بناء على البيانات ، وذلك بعد أن توقيع برتوكول مع وزارة الاتصالات.

وتابع "عاجور" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه تم تفعيل بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والمعاهد البحثية ،وكليات الطب البيطرى من خلال رسم خريطة وبائية للأمراض المسجلة فى مصر وكذلك إفادة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنتائج الأبحاث العلمية التى تثبت وجود مسببات مرضية لم يسبق تسجيلها فى مصر.

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