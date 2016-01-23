أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة ": قاعدة بيانات إلكترونية وخرائط GIS للتنبؤ بالأمراض الوبائية

Google+ Print
"الزراعة ": قاعدة بيانات إلكترونية وخرائط GIS للتنبؤ بالأمراض الوبائية "الزراعة ": قاعدة بيانات إلكترونية وخرائط GIS للتنبؤ بالأمراض الوبائية
قال الدكتور جلال عاجور مدير معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة،إن المعهد بدأ رسميا فى ربط المعامل المركزية و الفرعية عن طريق خطوط الربط وتطبيق قاعدة بيانات إلكترونية تسهل حفظ واسترجاع جميع الوثائق ، وعمل خريطة إلكترونية باستخدام خرائط GIS للأمراض الوبائية والمعدية للحيوانات لدعم اتخاذ القرار ، والتنبؤ بالأمراض الوبائية بناء على البيانات ، وذلك بعد أن توقيع برتوكول مع وزارة الاتصالات.

وتابع "عاجور" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه تم تفعيل بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والمعاهد البحثية ،وكليات الطب البيطرى من خلال رسم خريطة وبائية للأمراض المسجلة فى وكذلك إفادة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنتائج الأبحاث العلمية التى تثبت وجود مسببات مرضية لم يسبق تسجيلها فى مصر.


>- "الزراعة":مشروع تؤأمة بمعامل أمريكا وألمانيا لمرض الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر