زوجة فى دعوى طلاق: خدعنى بعد ١٣ سنة زواج.. وأوهمنى أنى عاقر

أقامت الزوجة "سميرة.غ" دعوى طلاق ضد زوجها " طلعت.ظ" أمام محكمة الأسرة، بمدينة نصر، وإدعت فيها قيامة بحرمانها لمدة ١٣سنة من الإنجاب وخداعها وظنها أنها السبب فيما يقوم هو بوضع العقاقير الطبية التى تمنعها من الإنجاب وزواجه دون علمها من آخرى.

وتابعت فى الدعوى رقم ١٧٨٦٥لسنة ٢٠١٦: جعلنى أعانى طوال سنوات وأنا معتقدة أننى من ظلمته بحرمانه من حمل لقب أب وعيشة مع أمراة عاقر وتحملت منه إساءته لى وضربى وسبى ولم أفكر يوما فى الطلاق بسبب حبى له .

وتابعت:عملت للاسف بعد أن قضيت ١٣سنة بقيامه بخداعى وجعلى عاقر وحرمنى من أن أصبح ام وعلمت أنه تزوج من آخرى وله ٣ أولاد وأنا وحيدة ون سند فى هذه الدنيا.

وأكملت: لجئت لمحكمة الأسرة وأقمت تلك الدعوى ولن أعيش معه يوما واحد بعد كل ما فعله فى حقى.