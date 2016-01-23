مسجون يمنى يرفض مغادرة معتقل جوانتانامو الأمريكى

>قرر معتقل يمنى فى جوانتانامو كان حصل على موافقة بمغادرة هذا السجن العسكرى الاميركى الذى امضى فيه 14 عاما، البقاء فى المعتقل الواقع فى كوبا بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية.

وكان من المقرر نقل محمد على عبد الله باوزير الأربعاء لكنه غير رايه فى اللحظة الاخيرة، بحسب المتحدث غارى روس.

واكتفى المتحدث بالإشارة إلى انه "لا يمكن كشف تفاصيل قرار معتقل رفض نقله إلى بلد ثالث، باستثناء انه لم يقبل العرض".

ومع ذلك يبقى المعتقل اليمنى على لائحة الاشخاص الذين تمت المصادقة على نقلهم وسيستمر المسؤولون فى محاولة جعله يغادر غوانتانامو، بحسب المصدر ذاته.

واضاف روس "سنعيد التفاوض مع بلدان عديدة" بشان استقباله، ولاحظ محامى اليمنى ان موكله لم يعد بإمكانه التأقلم مع الحياة خارج سجن، على ما يبدو.

وأضاف "لقد ظل لفترة طويلة فى جوانتانامو وهو مرعوب من فكرة التوجه إلى بلد غير الذى لديه فيه عائلة"، وقال مسئول اميركى طلب عدم كشف هويته ان اليمنى ابدى رغبته فى ان ينقل إلى بلد عربى.

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