"الصيادلة": الأمن القومى يتطلب سن قانون "مرتجعات" الأدوية منتهية الصلاحية

قال الدكتور جميل بقطر ،عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، إن مصر أصبحت فى أمس الحاجة لقانون المرتجعات للأدوية منتهية الصلاحية ، لحماية وتطهير السوق من كل الأدوية "الأكسبير"، باعتبارها قضية أمن قومى ، لمنع الأضرار التى قد تنتج من وجودها بالسوق أو استغلالها بطريقة خاطئة خارج نطاق الصيدليات.

وأضاف "بقطر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تعتمد منذ إنشاءها على اتفاقيات مع الشركات المنتجة للأدوية بارتجاع منتهية الصلاحية، لعدم وجود قانون يلزم الشركات بذلك، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن القانون استمارة التعهد بارتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية من المصنع، على أن يكون مستند رئيسى بملف التسجيل، وفى حالة عدم التزام الشركات ، لا تعتمد تشغيلاتها، ولا يجدد ترخيص الدواء.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، إن الصيادلة مازالوا فى انتظار تجديد تسجيل الأدوية القديمة، لإنهاء مشكلة المرتجعات من جذورها لما تمنحه من دور رقابى لوزارة الصحة على شركات الأدوية.

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