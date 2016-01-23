أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

استئناف محاكمة 12 متهم بقضية ثأر أوسيم.. اليوم

Google+ Print
استئناف محاكمة 12 متهم بقضية ثأر أوسيم.. اليوم استئناف محاكمة 12 متهم بقضية ثأر أوسيم.. اليوم
تستئانف اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، محاكمة 12 متهم بقضية قتل وتجمهر تحمل رقم 14494 لسنة 2015 جنايات أوسيم.

وأورد أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 12 متهماً إشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحازوا أسلحة نارية بحسب أمر الإحالة ، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه “يحيي عبد المنعم” وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية بينهم ، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365