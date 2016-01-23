زوج فى دعوى نشوز :"مراتى بترفع صوتها على واتهمتنى كذب باغتصاب طفلتى"

أقام الزوج "هلال.ك" دعوى نشوز فى محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجته "كريمة.ص"أتهمها فيها بالخروج عن طاعته واعتياد رفع صوتها عليه، وسبه أمام جميع أقاربه وأصدقائه ومعاملته دون أحترام وتقدير واتهامه فى محضر رسمى باغتصاب طفلته التى تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضاف الزوج بدعواه التى أقامها أمام محكمة الأسرة "تزوجتها منذ ما يزيذ عن الـ5سنوات، ولم أكن أتوقع أنا الرجل الذى كان الجميع يحترمنى أصبح نكتهة جميع أصدقائى حتى أصبحت ألازم المنزل، وأخشى من مواجهتهم، فزوجتى بنت الأصوال جعلت الجميع يعاملنى على أننى كرودية".

وأكمل "عندما يئست منها، نصحنى الجميع بالذهاب الى أهلها، وقمت بمحاولة تهذيبها، ولكن دون جدوى، فكانت فى كل مرة تزيد أكثر وتتعدى على حتى أنها جعلت أخوتها ويقوموا بالتعدى بالضرب على وأصابونى بالكسور ومكثت لمدة 3 شهور أعالج فيهم".

وتابع، "زوجتى أصيبت بالجنان، وقامت بالذهاب إلى قسم الشرطة، وحررت ضدى محضر واتهمتنى فيها باغتصاب طفلتى ولكن الحمد لله تم تبرئتى من التهمة، وقمت برفع قضية رد شرف بعد أن أصبح الجميع يخشى على أطفاله منى ويعاملنى كأننى شاذ أو أعانى من مرض".