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حبس ساقطتين لإتهامهما بممارسة الرذيلة مع خليجيين بالجيزه

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حبس ساقطتين لإتهامهما بممارسة الرذيلة مع خليجيين بالجيزه حبس ساقطتين لإتهامهما بممارسة الرذيلة مع خليجيين بالجيزه
أمرت نيابة الدقى بحبس ساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بممارسة الرذيلة مع خليجيين، حيث تم ضبطهما فى وضع مخل بشقة بمنطقة الدقى وكشفت التحريات حوصلهما على مبالغ مالية مقابل ممارسة الرذيلة.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة، مدير مباحث مكافحة جرائم الأداب بالجيزة، تفيد بممارسة "سناء. ا" وهدير. م" للأعمال المنافية للآداب، مقابل الحصول على مبالغ مالية من راغبى ممارسة الرذيلة.

وبتكثيف التحريات تبين أنهما بصحبة اثنين بشقة فى منطقة الدقى، وبالحصول على إذن من النيابة، تمكن المقدمان تامر فاروق، وأحمد أبو السعود، من ضبط المتهمتين فى وضع مخل، وتبين أن المتهمتين تعرفتا على الرجلين عن طريق الإنترنت، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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مصر 365

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