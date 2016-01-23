مدرستان تسببتا فى حرمان طلاب أحد المدارس من دراسة "العربى":المدير هو السبب
وأضافت المدرسة الأخرى وتدعى انتصار محمود عبد الفتاح "ندرس للصفوف العليا الرابع والخامس والسادس، إلا أننا فوجئنا بمدير المدرسة يطلب منا العمل بالصف الأول بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث يوجد مدرسين خريجى دبلوم معلمين، وأنهم من المفترض أن يقوموا بالتدريس للصفوف من الأول حتى الثالث، إلا أن مدير المدراسة لا يعطيهم أى حصص ويفرغهم للدروس الخصوصية خارج المدرسة، حتى يتقاسم معهم العائد المدى دون النظر لمصلحة الطلاب.
وأكدت المدرستان أنهما تقدمو بالعديد من الشكوى دون جدوى ودون حل، منها الشكوى رقم 604 لإدارة طوخ التعليمية، وشكوى رقم 3378 لسنة 2015 لمديرية التعليم ببنها، وناشدت المدرستين الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بسرعة التداخل وحل المشكلة حفاظاً على مستقبل الطلاب.
حرمان طلاب مدرسة بالقليوبية من دراسة اللغةالعربية لامتناع مدرستين عن العمل
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