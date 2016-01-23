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مدرستان تسببتا فى حرمان طلاب أحد المدارس من دراسة "العربى":المدير هو السبب

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رداً على ما نشر فى "اليوم السابع" تحت عنوان "حرمان طلاب مدرسة بالقليوبية من دراسة اللغةالعربية لامتناع مدرستين عن العمل"، وقالت إحدى المدرستين وتدعى دعاء صلاح السيد ، "أننا نعمل بمدرسة الشهيد محمد محمود عبد الله بقرية كفر منصور التابعة لإدارة طوخ التعليمية بالقليوبية، وأن الطلاب بالفعل لم يتم تدريس اللغة العربية لهم"، متهمين مدير المدرسة بالتسبب فى ذلك بسبب مجاملته لبعض المدرسيين دون النظر لمصلحة الطلاب.

وأضافت المدرسة الأخرى وتدعى انتصار محمود عبد الفتاح "ندرس للصفوف العليا الرابع والخامس والسادس، إلا أننا فوجئنا بمدير المدرسة يطلب منا العمل بالصف الأول بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث يوجد مدرسين خريجى دبلوم معلمين، وأنهم من المفترض أن يقوموا بالتدريس للصفوف من الأول حتى الثالث، إلا أن مدير المدراسة لا يعطيهم أى حصص ويفرغهم للدروس الخصوصية خارج المدرسة، حتى يتقاسم معهم العائد المدى دون النظر لمصلحة الطلاب.

وأكدت المدرستان أنهما تقدمو بالعديد من الشكوى دون جدوى ودون حل، منها الشكوى رقم 604 لإدارة طوخ التعليمية، وشكوى رقم 3378 لسنة 2015 لمديرية التعليم ببنها، وناشدت المدرستين الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بسرعة التداخل وحل المشكلة حفاظاً على مستقبل الطلاب.

حرمان طلاب مدرسة بالقليوبية من دراسة اللغةالعربية لامتناع مدرستين عن العمل

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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