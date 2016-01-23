اسكان الوادى الجديد يستكمل تنفيذ 14 مشروع خدمى بتكلفة 7 مليون جنيه

قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" أن المديرية تستكمل تنفيذ 14 مشروع خدمى على مستوى كمراكز المحافظة بتكلفة اجمالية تصل إلى 7 مليون جنيه ومنها استكمال مشروع بوابة المحافظة الرئيسية بتكلفة تصل إلى 200 الف جنيه وعمل صسانة ورفع كفاءة مستشفى الصدر بالخارجة بتكلفة اجمالية تصل إلى 300 ألف جنيه .

وأضاف حسين أنه المديرية تواصل ايضا تنفيذ مبنى مخازن ديوان عام المحافظة بتكلفة تصل الى مليون و300 الف جنيه بجانب استكمال مشروع الوحدة المحلية لقرى القصر بالداخلة واستكمال مبنى الوحدة المحلية لقرى القصر بمركز باريس .