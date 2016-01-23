أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الائتمان الزراعى: مليار جنيه قروضا للشباب وصغار المزارعين بفائدة 5% سنويا

Google+ Print
الائتمان الزراعى: مليار جنيه قروضا للشباب وصغار المزارعين بفائدة 5% سنويا الائتمان الزراعى: مليار جنيه قروضا للشباب وصغار المزارعين بفائدة 5% سنويا
قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم اعتماد مليار جنيه قروضا لشباب الخريجين وصغار المزارعين، منقسمة لشريحتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

واضاف عطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "سيتم منحها بفائدة بسيطة قدرها 5% سنويا، لتطوير القطاع الزراعى وتحسين أوضاع المزارعين ".


>- الائتمان الزراعى:صرف 300مليون جنيه لـ"الغزل والنسيج" لشراء قطن المزارعين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365