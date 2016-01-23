الائتمان الزراعى: مليار جنيه قروضا للشباب وصغار المزارعين بفائدة 5% سنويا

قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم اعتماد مليار جنيه قروضا لشباب الخريجين وصغار المزارعين، منقسمة لشريحتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

واضاف عطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "سيتم منحها بفائدة بسيطة قدرها 5% سنويا، لتطوير القطاع الزراعى وتحسين أوضاع المزارعين ".

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