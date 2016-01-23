المتقاعد يدفع ثمن الاختلاف بين أنظمة «التأمينات» و«التقاعد»!

كثر الجدل حول المنافع التي يجهلها المتقاعد من النظام العام او النظام الخاص وهذا الجهل لن نقول: ان المتقاعد هو الذي يتحمله لوحده لأنه لم يبحث فيما ينفعه ولكن نقول ان صندوقي التقاعد تتحمل مسؤولية تثقيفه بما له وما عليه، والامر الذي لا يقل اهمية عن ذلك لماذا يختلف النظام العام في معاشات التقاعد عن النظام الخاص في التأمينات الاجتماعية في الفوائد وحصص الاستقطاع ومنفعة المرأة اذا توفي زوجها والجمع بين منفعة راتبين تقاعديين لها ولزوجها وكذلك للأبناء والبنات واعمارهم واعدادهم، ومتى سينتهي الجدل حول صدور النسخة الجديدة لنظام معاشات التقاعد التي طال الحديث عنها والوعود بقرب صدورها لان المتقاعدين اصبحوا يستعجلون الاطمئنان على مستقبلهم المقلق ومستقبل ورثتهم وخاصة فيما يطرح عن صندوق معاشات التقاعد المدني والعسكري وانه خلال 6 الى 7 سنوات سيعلن إفلاسه ان لم تتدخل الدولة وتدعم ميزانيته وتعيد وزارة المالية ال 50 مليار التي بح صوت مجلس الشورى في الحديث عنها، مع مراجعة استثمارات الصندوقين وتنويع مصادرها والعوائد المالية المنخفضة العائدة عليها بالمقارنة العالمية لمثيلاتها وعنصر المخاطرة في ادارة تلك الصناديق في الاسهم المحلية والعالمية.

ولكي يكون الامر اكثر موضوعية ونستبين الاختلاف في المنفعة بين الصندوقين فقد اوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية أن نظام التأمينات لا يفرق بين حقوق المشتركين ذكوراً أو إناثاً فالمتقاعدات والمتقاعدين جميعهم يحصلون على نفس الحقوق، وإن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها حماية تأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة ومن ثم يوقف صرف المعاش لها وفي حالة طلاقها أو ترملها ويعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى، وأشار إلى أن النظام أقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين أجرها من العمل إذا كانت تعمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود 3000 ريال.

وفي اضافة جديده لا يعلمها كثير من المتقاعدين والمستفيدين من نظام التقاعد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان لها أن زوجة المتوفى تستفيد من معاش زوجها في حال وفاته وكانت زوجته موظفة وفقاً لحالتين هما (إذا كانت وظيفتها غير خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري فتستحق في هذه الحالة كامل نصيبها من معاش زوجها؛ وإذا كانت وظيفتها خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكان مرتبها من الوظيفة المدنية أو العسكرية يقل عن نصيبها من معاش زوجها فإنها تستفيد بمقدار الفرق بين نصيبها من معاش زوجها وراتبها).. وهنا يتضح الفرق بين الصندوقين في استفادة المرأة العاملة من راتب زوجها المتوفى التقاعدي وكأن النظامين في دولتين مختلفتين وشعبين لا يعرف احدهما الآخر.

ولأن الابناء والبنات لا يعرفون مالهم من حقوق في راتب والديهم التقاعدي فإن نظام التأمينات الاجتماعية أعطى الحق لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حالة وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) سواءً كانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة وفق الضوابط التي حددها النظام.

ويذكر نظام التأمينات أنه لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه والمتزوجة من سعودي حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية، فالمشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبنائها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرها لهم النظام.

هذه الاضاءات التي يجهلها معظم المتقاعدين وورثتهم لو لم يشار اليها ويستنطق المسؤول عنها احد الصحفيين هل نتصور ان الجميع سيعرفها حتى وان اشدنا بالمرونة التي يتميز بها نظام التقاعد في التأمينات الاجتماعية ولو كان به دهاليز لا يعرفها الا اهل العلم من اهلها، وهل تلك الفوائد موجودة بالمثل في نظام معاشات التقاعد ويعرفها المتقاعد المدني والعسكري وورثتهم ايضاً، ثم هل يكفي ان يعلن بذلك مرة واحدة كل عدة سنوات فقط، أليس الصندوقان يملكان قاعدة بيانات ضخمة جداً بالمتقاعدين وكذلك المستفيدون ويمكن استثمار قاعدة البيانات في بث رسائل توعوية وتثقيفية بالحقوق والمنافع التي لهم لكي يستفيدوا منها وتعينهم على ظروف الحياة التي اصبحت تثقل كاهل القادر فكيف بالمحتاج، ولعلنا لا نذيع سراً اذا قلنا ان هناك مئات الملايين من الحقوق المجمدة التي لا يعلم اصحابها عنها وربما لا توجد وسيلة عند الصندوقين في التواصل معهم لقدمها ولابد من الوصول لوسيلة مناسبة ودقيقة في اظهارها كي يستنفع منها الورثة.

ويبقى الأمل في تبسيط الاجراءات وتوحيد اللغة والمنافع بين النظامين لكي ينعم المتقاعد بمستقبل امن ويطمئن على ورثته من بعده.

*عضو الجمعية الوطنية

للمتقاعدين بالرياض