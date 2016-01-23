مدير جامعة الإمام يتفقد أعمال النقل الترددي للطلاب

تفقد مدير الجامعة بالنيابة د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، أعمال النقل الترددي للطلاب، يرافقه وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، والمستشار المشرف على الشؤون الفنية م. محمد بن عبدالعزيز الجريان، وعدد من مسؤولي الجامعة.

وبين م. الجريان أن هيئة المشروعات في الجامعة ناقشت في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/9/1436ه مشكلة عزوف الطلاب عن استخدام المواقف الشمالية الشرقية رغم سعتها ووجود عدد كبير من الواقف الشاغرة بها، مضيفاً أن الهيئة قررت تنفيذ نقل ترددي للطلاب بين المواقف الشمالية الشرقية والكليات التالية: المعهد العالي للقضاء، وكلية الإعلام والاتصال، ومبنى السنة التحضيرية والمكتبة المركزية، وكلية العلوم الاجتماعية وكلية الشريعة، بالإضافة إلى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية العلوم.

وبين أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية لتوفير سبع حافلات سعة 28 راكبا، وتسييرها في رحلات ترددية لنقل الطلاب بين المواقف المساندة الشمالية الشرقية بالمدينة الجامعية والكليات، على فترتين صباحية من الساعة السادسة والنصف إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفترة مسائية من الساعة الثانية والنصف ظهراً إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً، وفق مسار محدد لهذه الرحلات، كم تم وضع لافتات إرشادية بمحطات التوقف ضمن المسار المحدد.