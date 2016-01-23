رئيس ديوان المظالم يتفقد المبنى الجديد

قام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف ظهر الخميس، بزيارة تفقدية لمبنى الديوان الجديد الواقع في مباني الوقف التابعة لجامعة الملك سعود، وكذلك مبنى المحكمة الإدارية العليا.

وأطلع د. اليوسف خلال الجولتين على آخر الإنجازات والأعمال التي تمت على المشروعين، وكذلك أحدث التجهيزات الفنية والتقنية لمبنى الديوان الجديد ولمبنى المحكمة الإدارية العليا، واستمع لشرح مفصل حول مراحل تنفيذ المشروع والمدد الزمنية لاكتماله.

وقد وجه رئيس ديوان المظالم بضرورة بذل الجهد والمتابعة لأجل إتمام تنفيذ المبنيين على الوجه المطلوب وفقاً للتوجهات والرؤى التطويرية، ورافق الشيخ اليوسف خلال الجولة كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم الرشيد ونائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد.