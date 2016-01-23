أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس ديوان المظالم يتفقد المبنى الجديد

Google+ Print
رئيس ديوان المظالم يتفقد المبنى الجديد رئيس ديوان المظالم يتفقد المبنى الجديد

    قام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف ظهر الخميس، بزيارة تفقدية لمبنى الديوان الجديد الواقع في مباني الوقف التابعة لجامعة الملك سعود، وكذلك مبنى المحكمة الإدارية العليا.

وأطلع د. اليوسف خلال الجولتين على آخر الإنجازات والأعمال التي تمت على المشروعين، وكذلك أحدث التجهيزات الفنية والتقنية لمبنى الديوان الجديد ولمبنى المحكمة الإدارية العليا، واستمع لشرح مفصل حول مراحل تنفيذ المشروع والمدد الزمنية لاكتماله.

وقد وجه رئيس ديوان المظالم بضرورة بذل الجهد والمتابعة لأجل إتمام تنفيذ المبنيين على الوجه المطلوب وفقاً للتوجهات والرؤى التطويرية، ورافق الشيخ اليوسف خلال الجولة كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم الرشيد ونائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية