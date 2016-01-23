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سلطان بن سلمان يكرّم وزارة الشؤون الإسلامية

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سلطان بن سلمان يكرّم وزارة الشؤون الإسلامية سلطان بن سلمان يكرّم وزارة الشؤون الإسلامية

    كرّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وزارةَ الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ تقديراً لدورها الفاعل والتعاون البناء مع الهيئة.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي عقدته الهيئة أمس الأول برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة بحضور رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وسلم سمو رئيس الهيئة درع التكريم للمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية عبدالرحمن العسكر.

يذكر أن الوزارة وقعت مؤخراً مذكرة تعاون مع الهيئة بخصوص الآلية اللازمة للمحافظة على مباني المساجد العتيقة، ومباني الأوقاف التراثية.

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