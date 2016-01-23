«العشوائيات».. تعرقل التنمية وتؤخر إيصال الخدمات

لا تزال بعض المناطق السكنية العشوائية في محافظات جازان تشكل عائقاً كبيراً أمام الجهات الأمنية والإدارات الخدمية التي ترغب في تطوير البنية التحتية للمحافظات والقرى التابعة لها.

وتواجه الإدارات الحكومية من البلديات والمياه والاتصالات، صعوبة في إيصال خدماتهم لبعض الأحياء الضيقة في المناطق السكنية العشوائية، والتي عادة ما تكون طرقاتها ضيقة ولا تسمح للشركات بعمليات الحفر بالشكل المطلوب، الأمر الذي يدعوا الشركات إلى إغلاق شارع كامل لأحد الأحياء من أجل إيصال الخدمة.

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ولم يقتصر تأثير عشوائية تلك الأحياء على الخدمات وإيصالها إلى المواطنين، بل امتدت لتشكل عائقاً أمام تحرك الجهات الأمنية التي ترغب في مباشرة بلاغ أو القبض على مطلوبين بأحد الأحياء الضيقة، والتي تجعل وصول الجهات الأمنية للموقع صعباً وقد يؤخرها كثيراً عن أداء المهمة.

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إضافة إلى الصعوبة التي يلاقيها الدفاع المدني عند تلقيه بلاغ عن حريق في أحد المنازل الشعبية في تلك الأحياء السكنية العشوائية، حيث تزداد الخطورة لعدم تمكن الدفاع المدني من الوصول لمنطقة الحريق وإنقاذ ساكنيه.

وبالرغم من دعم الدولة الكبير لتطوير المناطق السكنية، من خلال إقامة المخططات السكنية وتوفير كل الخدمات بها، إلا أنها تلاقي إقبالاً ضعيفاً من المواطنين لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الأراضي، وهذا ما جعل المواطنين يطالبون وزارة الإسكان باستغلال تلك المخططات والأراضي البيضاء في إقامة مشروعات سكنية بها.

"الرياض" تجولت بعدد من المناطق العشوائية في محافظتي ضمد وصبيا والقرى التابعة لها، والتقت من خلالها مواطنين واستفسرت عن المشاكل التي تواجههم بسبب ضيق الشوارع وعشوائية المباني.

التخطيط العشوائي سابقاً

بداية، تحدث المواطن خالد الحازمي على أن سوء التخطيط سابقاً كان وراء تلك العشوائيات، حيث كان المواطن يقوم ببناء منزله بشكل عشوائي غير مبال لما سيحتاجه من خدمات مستقبلاً، كذلك لم يكن هناك تخطيط سابق من قبل البلديات للأحياء كما هو معمول به حالياً.

وأضاف عماش زين من قرية الحمى التابعة لمحافظة ضمد، أن مشكلة العشوائيات تم حل جزء كبير منها بعد ان وسعت بلدية ضمد الشوارع وإعادة سفلتتها، لتتدارك مشكلة ضيق الأزقة التي كان يعاني منها الأهالي سابقاً.

وأشار المواطن حمود عقيلي من محافظة ضمد، إلى أن عشوائية المباني وضيق الأزقة يدفع ضريبتها الآن، من خلال صعوبة الحصول على الخدمات بسبب ضيق الشارع الذي يوصل إلى منزله، ما سبب له معاناة في إيصال خدمة الهاتف والكهرباء وكذلك شبكة المياه والصرف الصحي، مبيناً أن التخطيط العشوائي سابقاً كان له الدور في هذه الأزمة.

إعادة تخطيط العشوائيات

وتشكل المباني المهجورة والعشوائية خطراً على المواطنين، رغم الجهود التي تبذلها شرطة صبيا، بسبب تواجد العمالة السائبة بأشكال كبيرة داخل تلك الأحياء وهم من جنسيات عربية وإفريقية.

وتعد أحياء الخالدية وصليل ومنامة والزبارة والمعش من الأحياء العشوائية التي تسبب معاناة للمواطنين والجهات الأمنية، خاصة الدفاع المدني الذي يجد صعوبة في الدخول لبعض الأحياء، كذلك الجهات الأمنية التي تقوم بواجبها في حفظ الأمن داخل تلك العشوائية الضيقة، وما تواجهه من صعوبة في التحرك داخلها.

ويطالب المواطنون محافظة صبيا والجهات المختصة بوضع حلول لتلك العشوائيات، بفتح شوارع في الأحياء الضيقة وإزالة المهجور منها والآيل للسقوط، وإعادة تخطيطها من جديد ليستفيد منها المواطن.

صعوبة إيصال الخدمات

"الرياض" تواصلت مع عدد من المسؤولين، حيث تحدث محافظ ضمد ماجد بن ختله أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع حلول عاجلة لتلك العشوائيات، وذلك بفتح شوارع في تلك المناطق وعمل مخططات خارج المحافظة يستفيد منها الأهالي.

من جانبه، أكد مدير مياه محافظة ضمد محمد الموكلي أن إدارته تواجه صعوبة في إيصال خدمات التحلية والصرف الصحي، لضيق الأحياء في المناطق العشوائية، والتي تأخذ منهم جهد ووقت أكبر، كذلك تكلف مبالغ مالية أكبر، للصعوبة التي يلاقيها مقاولي تلك المشروعات في بعض الأحياء، والتي تصل أحياناً إلى إغلاق حي بأكمله.

%40 نسبة العشوائيات

بدوره، أكد رئيس بلدية محافظة ضمد م. عبدالله الحربي ل"الرياض" أن عدد القرى التابعة لضمد والشقيري 67 قرية، تشكل فيها نسبة العشوائيات 40% من الكتلة العمرانية، فيما تصل إلى 70% في باقي القرى، مشيراً أن البلدية تعمل عدة حلول للقضاء على العشوائية ومعالجتها، ومنها محاصرة العشوائيات بإنشاء أحزمة دائرية في القرى، حيث تم تنفيذ ست قرى حتى الآن لمحاصرة العشوائيات وإيجاد مخططات لها سواءً خاصة أو عامة.

وأضاف الحربي أن حلولاً لمعالجة العشوائيات تجري الآن، بعد إسناد استشاري للقيام بعمل دراسات تخطيط، لإيجاد محاور رئيسية لخلخلة الكتلة العمرانية بالمدينة، مؤكداً أن بلديته تعمل على تنفيذ طرق أمنية في المناطق العشوائية، وتم البدء فيها بإزالة وتهذيب الشوارع وربطها بالشوارع الرئيسية للمحافظة مشيراً إلى أن البلدية شكلت لجنة مع الدفاع المدني والجهات المختصة لإزالة المباني الآيلة للسقوط في العشوائيات، ووضع حلول عاجلة لها.

وأنهى رئيس بلدية محافظة ضمد تصريحه بالتأكيد على أن بلدية المحافظة تسعى لتشجيع أصحاب الأملاك الخاصة في النطاق العمراني للمحافظة والقرى، وذلك بالتخطيط وإيجاد قطع سكنية وفق المعايير التخطيطية، مع إيجاد بيئة عمرانية مناسبة للسكن، مشيراً إلى تسليم مواقع هامة وواسعة لوزارة الإسكان بضمد والشقيري تقدر مساحتها بأكثر من أربعة ملايين متر.