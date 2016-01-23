ابن حميد: بلاد الحرمين قلب العالم الإسلامي.. وما يصدر منها تتردد أصداؤه في أرجاء العالم

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن حميد أن بلاد الحرمين الشريفين هي قلب العالم الإسلامي، وما يصدر منها تتردد أصداؤه في أرجاء العالم في الدين والاقتصاد والسياسة، فعلى الجميع أن يحرصوا بالاستمساك بهذه المكتسبات، فيكونون يداً واحدة ضد من يريد تقويض هذا البنيان أو زعزعة هذا الكيان، مستشهداً بكلمة لقائد هذه البلاد -يحفظه الله-: (إن شرعية هذه الدولة ومنهجها وفي تاريخها الطويل الذي يبدأ ببيعة شرعية للالتزام بالدين الصحيح منهجاً وسلوكاً في الحكم والبناء السياسي والإجتماعي، وليس في حادثات الفكر المستورد أو الفوضى أو التخبط الفكري الذي لا نهاية لجدله ولا فائدة من مبادئه).

المملكة بنت قدرات بشرية وكفاءات وطنية خلال عقود.. وتدير باقتدار تحالفاً خليجياً وعربياً وإسلامياً

وحذر ابن حميد في خطبة الجمعة أمس بالمسجد الحرام: من التنكر والجحود والغفلة لنعم الله، والحذر من التبرم الممزوجة بالمقت والتسخط، ويقال ذلك لما يدون في مواقع التواصل الإجتماعي، وما تطفح به وسائل الإعلام من عبارات التندر وصور الاستهانة والغفلة، ومما يلاحظ من مسالك بعض الناس من صور البطر ومظاهر الإسراف والمباهاة والتفاخر، فقد يكون ذلك مؤشراً على كفران النعم، مشيراً إلى أن المسؤولية والشكر والخوف والحذر كلها تقتضي النظر والتفكير والتدبر، ففي مثل هذه الظروف يجب أن تتجلى مظاهر الشكر والإحسان في الصرف والترشيد في الإنفاق.

وبين إمام وخطيب المسجد الحرام أن من واجب الشكر والاعتراف بالنعم، أن يستشعر الجميع الحفاظ على هيبة هذه الدولة المهيبة، التي تريد بكل جدية وحزم وصرامة فرض الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإن من العقل والحكمة والديانة والشكر إظهار مزيد من الالتفاف حول القيادة، والمزيد من صور الرضا والطاعة والشكر، والتضرع إلى الله بدوام التسديد والتوفيق، والثبات والنصر لجنودنا بكل رتبهم وفي القوات كافة على الحدود وداخل الحدود.

وأكد الشيخ بن حميد أن المتابع لعواصف الحزم ورايات الأمل هي التي تجسد مصالح الأمة الحقيقية، وإن عاصفة الحزم دللت على أن هذه الدولة خلال عقود ولله الحمد قد بنت قدرات بشرية وكفاءات وطنية ورجالات أشاوس في مختلف القطاعات والتخصصات، إنه مشروع بناء دولة قوية ضاربة الجذور تقف دون أطماع الطامعين وأحلام الحالمين، وتحول دون من يخطط من أجل تمزيق هذا الكيان إلى دويلات متفرقة متناحرة كما يفعلون في بعض دول الجوار. وأضاف د. صالح أن هذه الدولة المباركة دولة كبيرة غنية بفضل الله، قادرة بإذن الله على حماية نفسها والمقيمين على أرضها، وفيها كفاءاتها ورجالاتها، وهي تدير حرباً ضروساً ضد أعداء الأمة وأعداء الإسلام، كما تدير تحالفاً خليجياً وعربياً وإسلامياً، وهي ولله الحمد تدير ذلك كله بتوفيق من الله من خلال مصداقيتها وما كتب لها من قبول، كما تديره بشجاعة وحسن سياسة واقتصاد متين، ورصيد قوي لم يتأثر بالظروف والمتغيرات ولله الحمد والمنه، موضحاً أن ليس ضامنا للأمن بإذن الله إلا العلاقة الوثيقة بين الدولة والأمة، المبنية على السمع والطاعة والنصح والرضا والشكر والإعتراف بنعم الله، والحذر من البطر والإسراف والتباهي.