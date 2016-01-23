بالصور.. اكتشاف حالة اصابة بأنفلونزا الطيور فى كفر الشيخ

أعلن الدكتور أحمد الجنزورى مدير هيئة الإسعاف بكفرالشيخ ، عن اكتشاف حالة إصابة بأنفلوزا الطيور لمريض يدعى "ع.م.ا"، 47 سنة، ويقيم بمركز مطوبس، وتم تحويله لمستشفى العباسية بالقاهرة، لتلقيه العلاج اللازم.

وأعلنت صفحة فرع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ فى بيان لها، أنه تم تحويل المصاب بأنفلونزا الطيور لمستشفى العباسية بسيارة إسعاف كود 705، ومزود بها جهاز تنفس صناعى، برفقة مسعف من فريق مكافحة العدوى بهيئة الإسعاف، مع تكليف مسئولى السيارة بفتح خط ساخن مع غرقة العمليات الرئيسية بالهيئة فى كفر الشيخ، لمتابعة وصول الحاله لمستشفى العباسية.



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