تنفيذ شبكة حنفيات إطفاء بالوادى الجديد بتكلفة 630 ألف جنيه

قال المهندس أحمد حسين مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، أن المديرية تواصل تنفيذ شبكة حنفيات إطفاء حريق على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه، وتتضمن إنشاء شبكات متكاملة لتأمين المراكز ضد الحرائق، والتى يتم تنفيذها على 3 مراحل، الأولى والثانية منها داخل المدن، والثالثة فى المناطق المتاخمة للزراعات وخاصة أشجار النخيل.

وأضاف أحمد حسين فى تصريحات صحفية، أن المشروع يضم تنفيذ شبكة يمدينة الخارجة بتكلفة 180 ألف جنيه، والتى تم تنفيذها بنسبة 70 %، وشبكة بمدينة الداخلة بتكلفة 230 ألف جنيه، وشبكة بمركز باريس بتكلفة 100 ألف جنيه، وشبكتان بمركزى الفرافرة وبلاط بتكلفة 120 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية والإدارات الهندسية، ومسئولى شبكات المياة بمراكز المدن الخمسة.