مصدر بالكهرباء:تأجيل توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين لمارس المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية أنه تم تأجيل توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع مستثمرى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمارس المقبل، و التى كان من المقرر توقيعها نهاية الشهر الجارى،موكداً أن الاتفاقية تعد خطوة تكميلية و تأكيد على أن المستثمر مستمر فى هذه المشروعات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف بين الـ39 مستثمر و الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتاً إلى أنه تم تحديد موعد 30 يناير كأخر موعد للمستثمرين لتقديم خطابات الضمانة.

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