مميش :تحميل وتفريغ 1468 سفينة بحمولة 83764 ألف طن خلال ديسمبر الماضى

قال الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت من الاتجاهين، شمالا وجنوبا ، تحميل وتفريغ 1468 سفينة بحمولة 83764 ألف طن ، خلال شهر ديسمبر 2015.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن قناة السويس أن القناة من الاتجاهين شهدت ،خلال شهر ديسمبر، الماضى تحميل وتفريغ 369 ناقلة بترول بحمولة 15244 ألف طن وتحميل وتفريغ 58 سفينة غاز طبيعى بحمولة 6116 ألف طن و218 سفينة بضائع صب بحمولة 7531 ألف طن وتفريغ وتحميل 132 سفينة بضائع عامة بحمولة 1419 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناة من الاتجاهين شهد خلال شهر ديسمبر الماضى تحميل وتفريغ 492 سفينة حاويات بحمولة 46763 ألف طن وتحميل وتفريغ 48 حاملة جرارات بحمولة 966 ألف طن و76 حاملة سيارات بحمولة 4783 ألف طن وتفريغ وتحميل 8 سفن ركاب بحمولة 449 ألف طن و67 سفينة أنواع أخرى بحمولة 475 ألف طن.

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