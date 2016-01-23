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وزير التعليم العالى: فوز 15 موظفا كملحقين إداريين للسفارات بالخارج

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وزير التعليم العالى: فوز 15 موظفا كملحقين إداريين للسفارات بالخارج وزير التعليم العالى: فوز 15 موظفا كملحقين إداريين للسفارات بالخارج
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزرة وضعت آلية جديدة لمن يمثل فى المكاتب الثقافية بالخارج سواء كان ملحقا إداريا أو خدمات معاونة، أو ملحق ثقافى ومستشار ثقافى، مؤكدا أن الآلية واللجان لها تشكيل مختلف وجديد من وجوه يشهد لها بالكفاءة والخبرة.

وأضاف الشيحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجان المتخصصة فى الوزارة انتهت من اختيار اللملحقين الإداريين وفاز 15 موظفا بمنصب المحلق الإدارى بالمكاتب الثقافية بالسفارات المصرية الخارج، مشيرا إلى أنه تقدم 120 شخصا للحصول على المنصب .

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