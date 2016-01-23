خبر في الجول – مرشح جديد لتدريب الأهلي.. ' قطة ' لعب كحارس مرمى وخسر 9-1

اسم أجنبي جديد دخل في دائرة الترشيحات لشغل منصب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. هنا نتحدث عن الإسباني أبيل ريسينو.

وعلم FilGoal.com إن الإسباني ريسينو مدرب جرانادا السابق والذي لعب بقميص أتليتكو مدريد من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي.

في الوقت الحالي لا يشغل ريسينو منصب المدير الفني لأي فريق منذ إقالته من تدريب جرانادا في أبريل الماضي.فمن هو ريسينو؟

حارس مرمى

كلاعب كرة كان ريسينو مواليد عام 1960 يلعب في مركز حراسة المرمى.

فبدأ مسيرته كحارس مرمى مع فريق تولديو الإسباني ومنها رحلة سريعة قصيرة مع فريق مقاطعة سيموزويلوس الإسبانية التي تقع في مدينة مدريد.

وبعدها بدأ المشوار مع أتليتكو مدريد. الفريق الثاني أولا ثم رحلة طويلة تخطت الـ250 مباراة مع الفريق الأول. وكانت رحلة موفقة للغاية.

ريسينو المدرب

بدأ ريسينو مسيرته التدريبية مع بعض فرق الدرجة الثانية مثل سوسيداد موريسيا، قبل أن يتولى تدريب أتليتكو مدريد في 2009.

في السنوات الخمس الأخيرة تولى تدريب بلد الوليد وجرانادا (مرتين) وسلتا فيجو.

ولكن طوال تلك الفترات تعود المدرب المرشح لتدريب الأهلي على الهزائم الثقيلة.

مع أتليتكو مدريد خسر من تشيلسي 4-0 وفي موسم 2009-10 موسمه الثاني مع الفريق حصد نقطة واحدة فقط من 3 مباريات في دوري الأبطال.

وحقق انتصارا وحيدا من أول 7 جوالات في الدوري الإسباني. إلى جانب السقوط أمام راسينج 5-1.

9-1

نذكر النتائج الثقيلة الآن. فعلينا ذكر النتيجة الأكبر. 9-1.

ريسينو شاهد فريقه جرانادا يُسحق من ريال مدريد 9-1. ولم يفعل أي شيء. فقط تكفل كريستيانو رونالدو ( 5 أهداف) بدهس جرانادا.

بعدها خسر جرانادا برباعية أمام فالنسيا لتتم إقالة ريسينو في أبريل 2015 ومن وقتها لم يتولي تدريب أي فريق.

القطة

يشتهر ريسينو بلقب "الجاتو" وهو لقب يعني القطة.

الصحف الإسبانية أشارت إلى أن "القطة" ريسينو يحافظ على هدوءه ثم فجأة ينفعل وينفعل وينفعل.

ومن هنا اشتهر بلقب "القطة".

على الجانب الأخر أكدت تقارير إسبانية إن ريسينو في فترة تواجده كحارس مرمى لأتليتكو مدريد أشتهر بردود أفعاله أمام هجمات الخصم.

فيتصدى ببراعة وكأنه "يستخدم أسلوب القطة" في التصدي للفرص.

هل هو قريب من الأهلي؟

علم FilGoal.com أن اسط ريسينو طُرح بالفعل أمام مجلس إدارة الأهلي، ولكن حتى الآن لم يستقر المجلس على أي اسم.

بل لم يستقر بصفة نهائية عن الثلاثي الأخير الذي سيتم اختيار واحد فقط بينهم.

ريسينو خرج في حوار صحفي مع مجلة كيلر في وقت سابق ليؤكد رغبته في التدريب خارج إسبانيا.

وقال ريسينو وقتها: "خوض مغامرة تدريبية خارج إسبانيا أمرا رائع أتمنى أن يحدث معي".

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