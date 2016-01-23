بالصور.. أهالى الإسماعيلية ينظمون احتفالية "يوم فى حب مصر" فى ذكرى 25 يناير

نظم أهالى الاسماعيلية احتفالية كبرى تحت عنوان "يوم فى حب مصر " بالصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بحضور المهندس ابوالسعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية ونواب الاسماعيلية الدكتور سامى هاشم واحمد شعيب وعصام منسى واللواء اشرف عمارة اعضاء مجلس النواب.

وبدات الاحتفالية بالقران الكريم ثم كلمة لمدير الأوقاف عن حق الشهيد وتحدث اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية عن 25 يناير وعلاقة الشعب بالشرطة وأن الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة وان مصر بلدنا جميعا .

و تم عرض "فيلم وثائقي " يحكي عن تاريخ المحافظة وناضلها عبر التاريخ والمحطات الهامة في تاريخ الإسماعيلية..

وتناولت الاحتفالية فقرة غنائية للمطربة نسرين وفقرة شعرية تحت عنوان امنك يابلادى للشاعرة الصغيرة فاطمة جمال وفقرة غنائية للمطرب محمود الجوهرى ثم كلمة للمؤرخ الاسماعيلاوى جلال عبده هاشم وتحدث عن معركة الشرطة فى الاسماعيلية وكيف استبسل اهالى الاسماعيلية للانجليز .

ثم تحدث البطل الفدائى اسماعيل بيومى احد ابطال حرب 1973عن حرب اكتوبر المجيدة وتحرير ارض مصر من العدو الغاشم ثم تحدث الاديب الاسماعيلاوى ابوالمعاطى ابوشارب المقيم بايطاليا عن تاريخ الاسماعيلية مؤكدا ان25 يناير هو العيد القومى للشرطة والعيد القومى ايضا لمحافظة الاسماعيلية.

واختتم الحفل بفقرات غنائية لفرقة السمسية بالاسماعيلية بقيادة الفنان يحى مولر.

اشرف على تنظيم الاحتفالية اللواء السيد يونس ومحمود موندين ونظير لطفى رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد والصحفى والاعلامى هشام زكريا والمهندس عبدالكريم مطرود.

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