التواصل بين الأمم يعزز الأخوة الإنسانية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أهمية التواصل بين الأمم من مختلف الحضارات والثقافات والأديان بما يزيد من التقارب ويعزز روابط الأخوة الإنسانية فيما بينها.

وقال معاليه خلال استقباله في قصره وفدا من طلبة وطالبات جامعة سان فرانسيسكو الكاثوليكية الأميركية الذي يزور الدولة حاليا إن طلبة الجامعات هم قادة المستقبل وبناة الغد ورسل السلام وتقع عليهم مسؤولية العمل من أجل إرساء دعائم السلم حيثما حلوا باعتبارهم سفراء لثقافاتهم وعاداتهم التي ترتكز على حب الآخر وتفهمه.

وأضاف إن من شأن تبادل الزيارات بين طلبة الجامعات حول العالم الإسهام في إنشاء علاقات صداقة أخوية فيما بينهم وتقوية الصلات بين شعوبهم بما يخدم أمن المجتمع العالمي وسلمه وازدهاره.

وأشار معاليه إلى أن هذه الزيارات المتبادلة تسمح كذلك بالتعرف على الخبرات التي يمتلكها هذا الطرف أو ذاك واكتساب الجديد منها وزيادة المعرفة العلمية.

واستفسر معاليه من الطلبة والطالبات عن جولتهم التي تستغرق أسبوعين داخل الدولة في عدد من المؤسسات الثقافية والعلمية والسياحية والخيرية والصناعية العامة والخاصة.

وأكد الطلبة أن الجامعة تنظم سنويا لطلبة الماجستير زيارات خارجية كجزء من مساقاتهم الأكاديمية للتعرف نظريا وعمليا على طبيعة عمل هذه المؤسسات وأنشطتها.

أفراح الشريفي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر مكتوم الشريفي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة مكتوم محمد الشريفي وذلك في قاعة الاحتفالات بأرض المعارض في العين.كما حضر الحفل وجهاء القبائل وعدد من المسؤولين.