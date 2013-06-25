غموض حول أسباب توقف تصوير فيلم "للمراهقات فقط"

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

تسود حالة من الغموض حول مصير فيلم "للمراهقات فقط"، الذي توقف تصويره على نحو مفاجىء بعد عدة أسابيع من بدء العمل به.

وقال مصدر من داخل فريق العمل، إن السبب وراء توقف التصوير هو الترقب لحين مرور يوم 30 يونيو المقبل خشية أن يشهد أعمال عنف بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس محمد مرسي.

وفي المقابل ترددت أنباء قوية أن سبب التأجيل خلافات قوية بين فريق العمل، وانسحاب المنتج، حيث انسحبت الفنانة الشابة مروة الأزلى، من المشاركة في الفيلم مؤخرا، رغم أنها قامت بتصوير بعض المشاهد.

وأرجعت انسحابها من الفيلم إلى ما وصفته بتراخي مخرجه سيد سيف عن الانتهاء من تصوير المشاهد في موعدها، وكذلك التعديلات التي أدخلها على سيناريو العمل بالمخالفة لما تعاقدت عليه.

يذكر أن فيلم "للمراهقات فقط" بطولة نجوى فؤاد، ومنة جلال، وجرير منصور، وشريف حلمي، واللبنانية رولا شامية ومحمد أحمد ماهر، وسيناريو وحوار شريف حلمي، ويتناول حياة الفتيات في مرحلة المراهقة ومناقشة القضايا الشائكة التي يتعرضن لها خلال تلك الفترة العمرية كالتعليم وأصدقاء السوء.