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ما سبب التغريدة التي أرسلتها هيفاء وهبي إلى فارس كرم؟

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الجمعة 22-01-2016 20:44

عايدت الفنانة هيفاء وهبي، الفنان فارس كرم، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وكتبت فيها" عقبال المية نجاح وفرح يا أحلى فارس بالدني"، ليردّ عليها، كرم بتغريدة شكر لم تخل من عبارات الغزل والمديح، قائلاً" هيدي أحلى معايدة من أجمل وأذكى وأطيب وأنجح هيفاء بالدني... بحبك من قلبي".

يشار إلى ان فارس كرم احتفل بعيد ميلاده الـ43، كما أنه سيقوم قريباً بطرح أغنية "بلا حب بلا بطيخ" من ألحان ملحم بركات في أول تعاون فني بينهما.

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