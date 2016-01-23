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هؤلاء النجمات التركيات هنّ الأفضل في حفل جوائز Elle style awards 2015

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الجمعة 22-01-2016 21:56

في فندق نيشانتاشي باسطنبول أقيم للعام السادس حفل جوائز : elle style awards 2015

حيث أكد المشاهير والإعلاميين الذين حضروا أن الجوائز وجدت أصحابها الحقيقيين حقاً،وأن الفائزين استحقوا جوائزهم عن جدارة،وتنافست أشهر جميلات ونجمات تركيا على الجوائز المتميزة لكن الفائزات الأقوى والأجمل كنّ:

-ياسمين أوزليهان بطلة (نبض الحياة) الفائزة بجائزة :أيقونة الموضة لعام 2015.

-سنيم كوبال بطلة (أسرار البنات) فازت بجائزة إمرأة العام في الدراما لعام 2015.

-المغنية جولشن – إمرأة العام في الموسيقى لعام 2015.

 

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