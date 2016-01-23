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ما المفاجأة التي ستكشف عنها دنيا باطما يوم الأحد المقبل؟

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السبت 23-01-2016 00:47

أعلنت الفنانة المغربية دنيا باطما عن موعد إطلاق جديدها "حب صيني" وكتبت "هلو حبايبي، حابه أخبركم أنه جديدي حب صيني سيتم إصداره يوم الأحد 24 يناير(كانون الثاني ) موعدنا قرب".

وأضافت باطما "استمتعوا بالبرومو اليوم وحصرياً على قناة ميوزيك بلاس وابتداء من يوم الأحد سيتم إصدار الكليب على قناتي الرسمية على اليوتيوب وكذلك على قناة وناسة روتانا ميوزيك بلاس وقنوات مغربية، وبإمكانكم كذلك تحميل الأغنية على تطبيقات أنغامي، انتظروني ".

يذكر أن الفنانة دنيا باطما تعاملت في أغنيتها الجديدة مع موديل إسباني.

 

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