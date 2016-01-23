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طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 37 طلعة جوية ضد "داعش"

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طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 37 طلعة جوية ضد "داعش" طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 37 طلعة جوية ضد "داعش"

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 37 طلعة جوية ضد مواقع وآليات ومسلحى تنظيم داعش الإرهابى وإسناد القوات البرية، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات من الإرهابيين فى مختلف قواطع العمليات.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الجمعة، أن طيران القوة الجوية والجيش العراقى نفذ 20 طلعة قتالية أسفرت عن تدمير سيارة مزودة برشاش أحادى وسيارتين تحملان عناصر التنظيم فى منطقة "الزركة" ضمن قاطع عمليات صلاح الدين شمالى العراق.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 17 طلعة جوية فى تلعفر والموصل بمحافظة نينوى والشرقاط بصلاح الدين وبالآنبار، حيث تم تدمير سيارة وقتل 4 إرهابيين فى الموصل وتدمير 3 مواقع قتالية وقاذفة "هاون" وقتل 6 إرهابيين فى الشرقاط، واستهداف تجمع لمسلحى داعش فى منطقة جويبة بالانبار واستهداف طريق يستخدمه الإرهابيين وقتل 8 إرهابيين وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 خطوط إمداد ومركزين لتجمع مسلحين وسيارة مفخخة.

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مصر 365