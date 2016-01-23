أحمد مرتضى عن احتراف مصطفى فتحي: لا مانع في المبدأ والاختلاف على المقابل والتوقيت

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إمكانية رحيل مصطفى فتحي عن الفريق خلال الموسم الجاري.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت رغبة نادي أودينيزي الإيطالي في استقدام مصطفى فتحي لاعب الزمالك.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "دريم": "احتراف مصطفى فتحي؟ لا نمانع في احتراف أي لاعب إن توفرت الشروط المطلوبة".

أحمد أتبع "بشكل عام لن يرحل أي لاعب عن الفريق هذا الموسم، لكن إن وصلنا العرض المناسب في الموسم المقبل بالسعر الذي حددناه فسنوافق ولا مشاكل في ذلك".

وأضاف "لم تصلنا أي عروض رسمية إلى الأن، وكل ما يقال مجرد اجتهادات، وحين يصل العرض رسميا سنناقشه، لكن في الموسم المقبل وليس في الموسم الحالي".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري إلى الأن برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي في المركز الثاني.