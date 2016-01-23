خبر في الجول – جديد الأهلي مع فيريرا.. تواصل وباب مفتوح ومصير قطري

هل حقا دخل الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك؟ FilGoal.com يُجيب.

الإجابة هي نعم. وعلم FilGoal.com إن اسم فيريرا طُرح خلال اجتماع مجلس إدارة الأهلي بعد يوم واحد فقط من رحيل جوزيه بيسيرو.

وبدأ الأهلي وقتها بالفعل في مناقشة اسم فيريرا وبحث إمكانية التعاقد معه.

وعلم FilGoal.com لتواصل مسؤولي النادي الأهلي مع وكلاء المدرب فيريرا لمعرفة إمكانية التعاقد مع مدرب السد الحالي.

وقتها جاء الرد من قبل وكلاء المدرب إن فيريرا مرتبط بتعاقد لمدة 6 أشهر مع السد. والأمور في يد النادي القطري.

تواصل مع فيريرا

الأمر لم يتوقف هنا. فبدأ وكلاء المدرب في التواصل مع فيريرا لمعرفة رأيه. وهو ما حدث قبل لقاء السد أمام لخويا في السوبر الذي انتهى بخسارة فيريرا 4-1.

وعلم FilGoal.com إن فيريرا ترك الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات. فلم يرفض نهائيا وفي نفس الوقت لم يُرحب بشكل كامل بمسؤولية تدريب الأهلي.

وأكد مصدر مقرب من فيريرا لـFilGoal.com إن مدرب الزمالك السابق ربط أمر مفاوضات الأهلي أكثر بالنادي القطري. فالحل ليس بيده هو. فلا توجد أي نيه نهائيا لفيريرا بتقديم استقالته.

وعلى الرغم من "عدم شعوره بالراحة الكاملة مع السد" إلا أن فيريرا لا يرغب في تقديم استقالته وهو ما أوضحه مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

الرحيل عن السد هو قرار إدارة نادي السد. ففي حالة قرر مجلس إدارة النادي القطري إقالة فيريرا سيصبح على أعتاب الأهلي.

مفاوضات سابقة

ولكن هل هذه هي المرة الأولى التي يُفكر فيها الأهلي بالتعاقد مع فيريرا؟

الإجابة هي لا. وعلم FilGoal.com إن الأهلي راقب بشدة موقف فيريرا قبل تجديد عقده مع الزمالك.

وقتها درس الأهلي إمكانية التعاقد مع فيريرا إلا أن الأخير في النهاية جدد تعاقده مع الزمالك ليخرج من حسابات الأهلي.

قبل أن يرحل إلى السد القطري ويعود مجددا لحسابات الأهلي الآن بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأعلن الأهلي رحيل بيسيرو متجها إلى بورتو البرتغالي وتعيين عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

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وكان محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق إن "الأقرب هو المدرب الأجنبي".

وكان نائب رئيس الأهلي قد أكد إن المجلس استقر على "تعيين مدرب أجنبي وليس مصري خلفا لبيسيرو"