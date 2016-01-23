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سقوط "نعيمة" محترفة فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب المغافلة

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سقوط "نعيمة" محترفة فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب المغافلة سقوط "نعيمة" محترفة فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب المغافلة
تمكن النقيب مجدى عرفة معاون مباحث قسم شرطة الجديدة، من ضبط "نعيمة ا ع" 45 سنة، بدون عمل، ومقيمة دائرة قسم شرطة الزيتون، عقب قيامها بسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ 1450 جنية وبعض المتعلقات الشخصية من المواطنة "ايمان ع ا" 28 سنة، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بأسلوب " المغافلة ".

وبعرض المتهمة على المجنى عليها تعرفت عليها واتهمتها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب ابرزها سرقة حقيبة يد بداخلها هاتف محمول من المواطنة "سارة ح ع" 26 سنة، معيدة بكلية تربية جامعة عين شمس، وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ 500 جنية وهاتف محمول ومتعلقات شخصية من "هويدا ع م" 43 سنة، موظفة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات بمسكنها وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتها الشخصية.

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مصر 365

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