أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/1/2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/1/2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/1/2016

على الصعيد المهني:


>التعامل بعنف مع الناس فى مكان العمل قد يدمرك اليوم فحاول أن تتعامل بحرص شديد وتنتقى كلماتك وتراجع ردود أفعالك أكثر من مرة لأن الخطأ قد يسبب نتائج كارثية.

على الصعيد العاطفى:


>العطاء غير المشروط أهم ما يميز الحب الحقيقى الصادق، وهو ما تختبره اليوم فى علاقتك العاطفية التى تمر بمنحنى خطير يختبرك أنت والشريك ومدى صدق حبكما، مهما كانت النتائج حاول أن تتقبلها وأنت تكون صريحا مع نفسك.
>


>برج العذراء على الصعيد الصحي:


>كن حذرا فى كل ما يتعلق بجهازك الهضمى لأنه ليس على ما يرام اليوم وقد تواجه مشكلات عديدة معه خاصة إذا كنت ممن يعانون بشكل مزمن من مشاكل مع القولون، حاول أن تكثر من السوائل وتتجنب الأكلات ذات الكثيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>حاول أن تدرك قيمة يومك الخالى من المشكلات والذى تعتبره مملاً قبل فوات الأوان، خاصة أن هناك أيام صعبة كثيرة بانتظارك فى المرحلة القادمة. حاول أن تستمتع وتهيء نفسك لهذه الأيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى