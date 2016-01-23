برج الثور حظك اليوم الأحد 24/1/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>لا تحاول أن ترضى الجميع تحديداً فى العمل، عليك فقط أن تعمل ما هو مطلوب منك، فمحاولات إرضاء المحيطين بك لن تحقق لك أى نجاح على أى مستوى، كما أنها ستفقدك الكثير من صدقك. على الصعيد العاطفى:

>العلاقات العاطفية دائماً ما تمر بأوقات توتر، لا تدع هذه التغيرات البسيطة تفسد علاقتك بشريك الحياة، فهذه مجرد تغيرات طارئة لن تؤثر عليكما فى الفترة المقبلة، كن حذر ولا تفقد أعصابك. برج الثور على الصعيد الصحي:

>ربما ستشعر ببعض التعب والإرهاق هذا اليوم بسبب إفراطك فى العمل لساعات طويلة، وهو ما سيكون له تأثير سئ على المستوى البعيد، فقط عليك أن تحصل على قسط من الراحة وعدد ساعات النوم التى تمنح جسدك الشعور بالاسترخاء. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع لك علماء الفلك بعض الأوضاع السيئة ولكن كل ما هو عليك أن لا تيأس، ولا تجعل الظروف السيئة تُشعرك بخيبة الأمل إذا سارت الأمور حتى فى طريق غير الذى ترغب فيه، سارع بوضع الخطط المحكمة لإنقاذ الموقف، وأعلم أن صبرك وعزيمتك هى من تساعدك على حل أى عارض.

شبكةعيونالإخبارية

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