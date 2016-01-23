أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الأحد 24/1/2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الأحد 24/1/2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 24/1/2016

على الصعيد المهنى:


>طريقتك فى العمل عقيمة فأنت مازلت تبتعد عن التطور التكنولوجى وترفض التعامل معة، مما يضعف موقفك على الرغم من أنك تمتلك مواهب كثيرة حاول أن تركب قطار التطور حتى تصل إلى قمة النجاح.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>على الصعيد العاطفى رومانسيتك الحالمة أكثر ما يثير الشريك نحوك فأنت تعرف جيدا كيف تجعل الحياة سعيدة وتشعلها بكثير من المواقف غير المتوقعة والحالمة التى تحسب لك استمر فى هذا الطريق

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على تجاوزها، مارس الرياضة واتبع الحميات الغذائية حتى تتغلب على عواقب المرض وكل شىئ سيكون على مايرام ، فأنت شخص قوى قادر على تخطى الصعاب

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>ترجح الأبراج أنك فى هذه الفترة غير قادر على بدء مشروع جديد حاول أن تكون انسان قدر المسؤولية ولا تتعجل الأمور، حاول تخطى العقبات بقليل من الصبر والجلد فهذا أفضل من الهروب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى