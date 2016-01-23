برج الحوت حظك اليوم الأحد 24/1/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>طريقتك فى العمل عقيمة فأنت مازلت تبتعد عن التطور التكنولوجى وترفض التعامل معة، مما يضعف موقفك على الرغم من أنك تمتلك مواهب كثيرة حاول أن تركب قطار التطور حتى تصل إلى قمة النجاح.>على الصعيد العاطفى رومانسيتك الحالمة أكثر ما يثير الشريك نحوك فأنت تعرف جيدا كيف تجعل الحياة سعيدة وتشعلها بكثير من المواقف غير المتوقعة والحالمة التى تحسب لك استمر فى هذا الطريق>تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على تجاوزها، مارس الرياضة واتبع الحميات الغذائية حتى تتغلب على عواقب المرض وكل شىئ سيكون على مايرام ، فأنت شخص قوى قادر على تخطى الصعاب>ترجح الأبراج أنك فى هذه الفترة غير قادر على بدء مشروع جديد حاول أن تكون انسان قدر المسؤولية ولا تتعجل الأمور، حاول تخطى العقبات بقليل من الصبر والجلد فهذا أفضل من الهروب