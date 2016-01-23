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برج القوس حظك اليوم الأحد 24/1/2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 24/1/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 24/1/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>فى الفترة القادة سيكون الوقت ملائم أن تدخل مشروع جديد ستبعد عن روتين العمل وتكون صاحب فكرة تنفذ على أرض الواقع على ارغم من أن المشروع صغير إلا أن جميع من حولك يتوقع لك النجاح المبهر استمر فى عملك المثمر.
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>برج القوس على الصعيد العاطفى:


>الشريك يحاول طوال الوقت أن يعوضك عن المشاكل التى اشتعلت بينكم فى الفترة الأخيرة حاول أن تنسى وكن انسان مسامح وسوف تسير الحياة فى طريق أفضل فى الفترة القادمة
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>برج القوس على الصعيد الصحي:


>تنظر إلى الحياة نظرة متشائمة بعدما مررت بة من وعكة صحية فى الفترة السابقة ، الموضوع ليس خطير وعليك أن تتلافى النكسات الصحية برعاية نفسك والقيام بتعليمات الطبيب .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :


>الفرصة سانحة لك هذه الأيام لطرق المزيد من أبواب الحظ لعل واحد منها يكون خلفة مفتاح الفرج لا تتراجع وكن انسان مثابر ويرى الدنيا بعيون أخرى أكثر اشراق

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مصر 365

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