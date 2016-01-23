أب يتهم زوج ابنته بقتلها بسبب خلافات عائلية

اتهم أب، زوج نجلته الذى يعمل صاحب شركة ‏توريدات بقتلها، وذلك داخل سكن الزوجية بسبب وجود خلافات عائلية بينهما بعد أن عثر عليها جرحين ‏قطعيين أعلى الرأس وجرح حزى بالرقبة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم بتلقيهم بلاغا يفيد بإكتشاف صاحب شركة توريدات بوفاة زوجته داخل شقته بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير،رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بتقدم عبد الرحيم . ع . ش . ب " 40 سنة صاحب شركة ‏توريدات ، ويقيم شارع فاطمة الزهراء متفرع من شارع أخميم سوهاج وله محل إقامة آخر 27 شارع جمال عبد الناصر أمبابة "جيزة " باكتشافه وفاة زوجته ثناء . ي . ع . أ " 38 سنة ربة منزل داخل شقته ‏الكائنة بعمارة أشرف صبرى عبد الغني الدور الخامس علوي بذات الناحية .‏

تبين من المعاينة أن الجثة مسجاه على ظهرها خلف الباب داخل الصالة وحولها آثار دماء متجلطة وبمعاينتها تبين ‏وجود إصابات بها عبارة عن " جرحين قطعيين أعلي الرأس وجرح حزي بالرقبة "، بسؤال والدة المتوفاة شفاهةً أتهمت زوجها المبلغ المذكور بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية بينهما .

بالكشف جنائياً علي المذكور تبين سابقة أتهامه في القضية رقم 18967 جنح قسم أمبابة لسنة 2011 مستأنف رقم 7362 لسنة 2013 حصر رقم 5547 لسنة 2013 تبديد ‏حضوري 3 سنوات بجلسة 13/5/2013 "تصالح " ،القضية رقم 2394 جنح مركز أخميم لسنة 2004 مستأنف 1986 لسنة 2008 حصر رقم 6040 لسنة 2008 تبديد حضوري ‏‏3 سنوات بجلسة 24/7/2008 " إيقاف " ،القضية رقم 2395 جنح مركز أخميم لسنة 2004 مستأنف 1987 لسنة 2008 حصر رقم 6864 لسنة 2008 تبديد 3 سنوات بجلسة 11/9/2008 إيقاف ،القضية رقم 1267 جنح مركز أخميم لسنة 2002 مستأنف 2716 لسنة 2008 حصر رقم 6039 لسنة 2008 تبديد حضوري ‏سنة بجلسة 14/8/2008 "إيقاف " ا لقضية رقم 1408 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2010 تبديد ،القضية رقم 510 لسنة 2014 جنح قسم ثان سوهاج حصر رقم 831 لسنة 2014 حبس شهر " شيك "تم‏ أخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية ،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال المركز بتاريخ اليوم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق ،قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ‏والتصريح بالدفن عقب ذلك ،تم‏ الإنتهاء من التشريح وتسليم الجثة لأهليتها لدفنها بمقابر ذويها .‏