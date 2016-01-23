أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"يديعوت": إسرائيل تتعرض لعاصفة شديدة فى "يوم الحساب" والدفع بعناصر الجيش

Google+ Print
"يديعوت": إسرائيل تتعرض لعاصفة شديدة فى "يوم الحساب" والدفع بعناصر الجيش "يديعوت": إسرائيل تتعرض لعاصفة شديدة فى "يوم الحساب" والدفع بعناصر الجيش
فيما وصفه الإعلام الإسرائيلى بـ"يوم الحساب"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل ستتعرض ،السبت، لعاصفة ثلجية شديدة.

وأضافت الصحيفة أن مدينة "تل أبيب" ستكون أكثر المدن الإسرائيلية عرضة للعاصفة فى مناطق "هرتسيليا" و"هشارون" ، فيما ستتعرض المناطق الساحلية لأمطار غزيرة ستمتد إلى صحراء النقب.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى دفع بعناصر منه فى أنحاء متفرقة ، من أجل تدارك الموقف فى حالة وقوع كوارث نتيجة العاصفة الثلجية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الدفع بعناصر من الطوارىء والإسعاف تحسبا لأى استدعاء من المواطنين، خوفا من تكرار الكارثة التى وقعت فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين ، عندما اجتاحت إسرائيل موجة أمطار غزيرة تحولت لفيضانات أدت إلى قطع الكهرباء ، وسقوط جرحى ومصابين .


>- الصحافة الإسرائيلية: وزارة التعليم الإسرائيلية تلغى امتحان مادة اللغة العربية بعد تسريبه.. حراس وزير الدفاع يتقاعسون فى تأمينه خلال كلمته بمؤتمر عن الأمن.. كيرى يعترف: إيران قد تمول منظمات إرهابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365