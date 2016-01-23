"يديعوت": إسرائيل تتعرض لعاصفة شديدة فى "يوم الحساب" والدفع بعناصر الجيش

فيما وصفه الإعلام الإسرائيلى بـ"يوم الحساب"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل ستتعرض ،السبت، لعاصفة ثلجية شديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضافت الصحيفة أن مدينة "تل أبيب" ستكون أكثر المدن الإسرائيلية عرضة للعاصفة فى مناطق "هرتسيليا" و"هشارون" ، فيما ستتعرض المناطق الساحلية لأمطار غزيرة ستمتد إلى صحراء النقب.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى دفع بعناصر منه فى أنحاء متفرقة ، من أجل تدارك الموقف فى حالة وقوع كوارث نتيجة العاصفة الثلجية .
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الدفع بعناصر من الطوارىء والإسعاف تحسبا لأى استدعاء من المواطنين، خوفا من تكرار الكارثة التى وقعت فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين ، عندما اجتاحت إسرائيل موجة أمطار غزيرة تحولت لفيضانات أدت إلى قطع الكهرباء ، وسقوط جرحى ومصابين .
>- الصحافة الإسرائيلية: وزارة التعليم الإسرائيلية تلغى امتحان مادة اللغة العربية بعد تسريبه.. حراس وزير الدفاع يتقاعسون فى تأمينه خلال كلمته بمؤتمر عن الأمن.. كيرى يعترف: إيران قد تمول منظمات إرهابية