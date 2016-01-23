"يديعوت": إسرائيل تتعرض لعاصفة شديدة فى "يوم الحساب" والدفع بعناصر الجيش

فيما وصفه الإعلام الإسرائيلى بـ"يوم الحساب"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل ستتعرض ،السبت، لعاصفة ثلجية شديدة.

وأضافت الصحيفة أن مدينة "تل أبيب" ستكون أكثر المدن الإسرائيلية عرضة للعاصفة فى مناطق "هرتسيليا" و"هشارون" ، فيما ستتعرض المناطق الساحلية لأمطار غزيرة ستمتد إلى صحراء النقب.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى دفع بعناصر منه فى أنحاء متفرقة ، من أجل تدارك الموقف فى حالة وقوع كوارث نتيجة العاصفة الثلجية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الدفع بعناصر من الطوارىء والإسعاف تحسبا لأى استدعاء من المواطنين، خوفا من تكرار الكارثة التى وقعت فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين ، عندما اجتاحت إسرائيل موجة أمطار غزيرة تحولت لفيضانات أدت إلى قطع الكهرباء ، وسقوط جرحى ومصابين .

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