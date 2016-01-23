موجز المحافظات.. 3 أشخاص يُصوّرون خطيب شقيقتهم عارياً

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أن الأجهزة الأمنية بالمنيا تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإجبار خطيب شقيقتهم على توقيع ايصالات أمانة بعد تصويره عارياً، وأعلن مصدر طبى بشمال سيناء، عن وصول مسعف مصاب بطلق نارى لمستشفى العريش العام.

وأصيب ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية بطلق خرطوش بالوجه، أمس الجمعة، فى مواجهة مع عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء محاولة القبض عليهم بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن 6 من العناصر الإرهابية يستقلون دراجتين بخاريتين، قاموا بإطلاق أعيرة نارية على كمين أمنى بالقرب من عزبة خليل بركات بمركز أبوكبير، ما أسفر عن إصابة خفيرين بالخرطوش، وقام الجناة بسرقة السلاح الميرى عهدة الخفيرين "بندقيتين خرطوش"، ولاذوا بالفرار.

وقال مصدر أمنى، إن الأجهزة الأمنية بالمنيا ألقت القبض بالتنسيق مع الأمن الوطنى على 5 من أعضاء المكتب الإدارى لجماعة الإخوان، أثناء اجتماعهم على كورنيش النيل، للتخطيط لتنفيذ أعمال عنف فى ذكرى 25 يناير.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط رفض ذكر اسمه ارتفاع حالات الوفيات، بمرض أنفلونزا الخنازير "H1N1" ليصل إلى 13حالة حالة وفاة تتراوح أعمارهم من 8 سنوات، وحتى 70 سنة بينما بلغت الحالات المصابة 58 حالة.

وأثبتت العينات التى أرسلت إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة إيجابية العينات المرسلة، حيث يتم إخضاع هذه الحالات للعلاج بمستشفيات الصدر والحميات وأسيوط الجامعى، بينما تماثل للشفاء أكثر من 25 شخصاً كانوا مصابين بالمرض.

وتمكنت مباحث أمن الموانئ فى السويس، بالتنسيق مع إدارة الجمارك بميناء السخنة، من ضبط 200 ألف قطعة سلاح أبيض عن طريق حاوية قادمة من الصين، قبل تهريبها داخل البلاد، وكانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانى السويس، تفيد باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلب كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، وذلك بإخفائها داخل حاوية قادمة من الصين.

وإلى أهم الأخبار:

3أشخاص يصورون خطيب شقيقتهم عاريا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمنيا



>إصابة مسعف بعد إطلاق نيران على سيارة إسعاف فى شمال سيناء



>إصابة ضابط فى تبادل إطلاق نار أثناء ضبط عناصر إخوانية بقرية مرسى بالشرقية

مصدر: 6 إرهابيين أصابوا خفيرين فى كمين بالشرقية وسرقوا سلاحهما الميرى

القبض على 5 من أعضاء المكتب الإدارى للإخوان بالمنيا خططوا لأعمال عنف

مصدر بصحة أسيوط: ارتفاع عدد الوفيات بأنفلونزا الخنازير إلى 13حالة و58 مصاباً

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ضبط 200 ألف قطعة سلاح أبيض بميناء السخنة قادمة من الصين

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