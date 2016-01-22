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عازفة الكمان الإسبانية أولفيدو تشارك بمبادرة المشى من أجل السلام بشرم الشيخ

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عازفة الكمان الإسبانية أولفيدو تشارك بمبادرة المشى من أجل السلام بشرم الشيخ عازفة الكمان الإسبانية أولفيدو تشارك بمبادرة المشى من أجل السلام بشرم الشيخ
شاركت عازفة الكمان الإسبانية الشهيرة أولفيدو لانزة بمجرد علمها بمبادرة المشى من أجل السلام ونبذ الإرهاب بقيادة المغامر علاء الدين محمد عثمان ونجله سعد، والتى بدأت يوم 3 يناير الجارى وتستمر حتى نقطة الوصول بشرم الشيخ يوم 25 يناير، لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم.

وقررت عازفة الكمان الإسبانية أولفيدو لانزة أن تشارك فى هذا العمل العظيم وانتظرت المغامران حتى وصلوا إلى منطقة موسى وانضمت إليهما.

وأشارت إلى أن عظمة الفكرة إنما تدل على معدن الشعب المصرى المحب للسلام، واستنكرت ردود الفعل العالمية تجاه حادث الطائرة الروسية، والتى نتج عنها عقاب وجه إلى وصناعة السياحة بها، بدلاً من عقاب الإرهاب ومموليه، كما أشارت إلى فخرها بأن يقود المغامرة رجل مصرى بسيط يبلغ من العمر 60 عامًا، وتمنت الخير لمصر وشعبها العظيم.


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مصر 365

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