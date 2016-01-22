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محافظ سوهاج يشهد احتفالية مديرية الأمن بعيد الشرطة ويشيد بمستوى تدريب القوات

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محافظ سوهاج يشهد احتفالية مديرية الأمن بعيد الشرطة ويشيد بمستوى تدريب القوات محافظ سوهاج يشهد احتفالية مديرية الأمن بعيد الشرطة ويشيد بمستوى تدريب القوات
شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سـوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج احتفالية مديرية الأمن بعيد الشرطة بالعروض العسكرية التى أقيمت بمعسكر قوات الأمن.

وأشاد المحافظ فى كلمته بالمستوى التدريبى العالى للقوات، مؤكداً أن الشعب المصرى يقف خلف رجال الشرطة والجيش لما يقدموه من تضحية وإخلاص وبذل الغالى والنفيس من أجل حماية هذا الوطن من أعداء الداخل والخارج.

وقرر المحافظ توفير سيارة إسعاف لخدمة معسكر إدارة قوات الأمن بسوهاج لتوفير الخدمة الطبية اللازمة داخل المعسكر لخدمة أفراد وجنود وضباط إدارة قوات أمن سوهاج.

وتضمن الاحتفال العديد من العروض منها عرض قتالى بدون استخدام السلاح للمجندين، وتشكيل فض الشغب، وبيان للمجموعات القتالية، ثم بيان الرماية، واستعراض المهارات التى تتمتع بها القوات فى إصابة الهدف فى جميع الأوضاع الثابتة والمتحركة.


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