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نشرة ONA للفضائيات | جيهان منصور تنضم لـ«النهار».. و«شردى» يغادر المحور.. وروتانا تضم «باسل عادل»

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نشرة ONA للفضائيات | جيهان منصور تنضم لـ«النهار».. و«شردى» يغادر المحور.. وروتانا تضم «باسل عادل» نشرة ONA للفضائيات | جيهان منصور تنضم لـ«النهار».. و«شردى» يغادر المحور.. وروتانا تضم «باسل عادل»

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قالت الإعلامية جيهان منصور في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، إن قناة النهار تعاقدت معها علي تقديم برنامج جديد ” من أمريكا” موضحة أنه برنامج أسبوعي خاص بتغطية الانتخابات الأمريكية وتغطية كافة الأحداث بأمريكا وتغطية مجلس الأمن والأمم المتحدة وأخبار الفن وأوسكار وهوليود وأخبار تكنولوجيا والطب والرياضة. والاقتصاد.

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يغادر الإعلامي محمد مصطفي شردي، مقدم برنامج ” 90 دقيقة” على شاشة المحور، القناة ، حيث من المقرر تقديمه أخر حلقة للبرنامج غداً،و وأجرى شردي في حلقة الغد الأخيرة ، حوارين مسجلين مع رئيس البرلمان الدولي رئيس البرلمان العربي.

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قال باسل عادل البرلماني السابق، إنه تعاقد مع شاشة روتانا مصرية لتقديم برنامج ” أخر الأسبوع” موضحاً أن الليلة أولي تقديمه لحلقات البرنامج، ويناقش البرنامج أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وقعت علي مدار الأسبوع.

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أونا

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