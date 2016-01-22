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لتفادى زيادة وزنك.. بلاش المسبك والمقلى وشرب النسكافيه كتير

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لتفادى زيادة وزنك.. بلاش المسبك والمقلى وشرب النسكافيه كتير لتفادى زيادة وزنك.. بلاش المسبك والمقلى وشرب النسكافيه كتير
زيادة الوزن مشكلة يعانى منها الكثيرون لأسباب وعوامل مختلفة، منها اتباع أسلوب حياة خاطئ ينعكس على التغذية والحركة، فضلا عن أن قلة النشاط يدعم فرص زيادة الوزن والبدانة.

طرق الطهى غير الصحية أحد أسباب زيادة الوزن
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يقول دكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن طرق الطهى غير الصحية أحد أسباب زيادة الوزن، فعلى سبيل المثال تعتمد كثير من ربات البيوت فى الطعام على المسبكات والمقليات التى تتطلب قدرا كبيرا من والزيوت المهدرجة، وهذا يتسبب فى السمنة التى لا تقتصر مشاكلها والتى لا تقتصر على زيادة الوزن بل حدوث مشاكل صحية مثل الإصابة بالكولسترول وأمراض القلب وغيرهما.

مكسبات الطعم أحد أسباب زيادة الوزن
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وأضاف د.طايع: كثيرون يفضلون تناول المشروبات الغنية بالكافيين التى يتطلب أعدادها إضافة مكسبات طعم مثل مبيضات القهوة وغيرها من الإضافات التى تحوى سعرات حرارية عالية، بجانب قدر من الألبان وهذا يتسبب فى زيادة الوزن.

وينصح استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة باتباع أسلوب حياة يعتمد على تناول أطعمة مطهية بطريقة صحية تحتوى على الخضراوات الغنية بالألياف والفيتامينات.

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مصر 365

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