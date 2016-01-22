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بالفيديو – تريزيجيه مازحا عن الشبه مع لاعب الأهلي: سأسأل والدي إذا ذهب إلى مصر

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بالفيديو – تريزيجيه مازحا عن الشبه مع لاعب الأهلي: سأسأل والدي إذا ذهب إلى مصر بالفيديو – تريزيجيه مازحا عن الشبه مع لاعب الأهلي: سأسأل والدي إذا ذهب إلى مصر

أقسم أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي على عدم مناقشة ما فعله مانويل جوزيه "بالسخرية من مجلس الإدارة" خلال اجتماع المجلس بشأن المدرب الجديد.

الأهلي أعلن رحيل جوزيه بيسيرو وتولي عبد العزيز عبد الشافي زيزو مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت قبل التعاقد مع "مدرب أجنبي".

وعن المدرب الجديد للأهلي، قال أحمد سعيد: "مجلس الإدارة اتفق على تعيين مدرب أجنبي للفريق".

فهل من ضمن المرشحين مانويل جوزيه؟

رد نائب رئيس الأهلي على سؤال (هل سخرية جوزيه من المجلس في أحدى الظهور التليفزيوني أبعده عن الترشيحات؟) قائلا: "أقسم بالله لم نناقش نهائيا ما فعله جوزيه ضد المجلس".

وكان مانويل جوزيه قد قدم عرضا ساخرا بطريقة "الرجل العجوز" ردا على تصريحات سابقة لرئيس الأهلي محمود طاهر بأن "جوزيه كبير في السن".

وأكمل أحمد سعيد حديثه عبر قناة دريم قائلا: "إذا كانت مصلحة الأهلي في التعاقد مع مانويل جوزيه. سنتخذ قرار بذلك".

وأتم "مصلحة الأهلي هي الأهم".

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فيديو اليوم السابع

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