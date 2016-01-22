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الرئيس التونسي : أياد خبيثة تدخلت فى الاحتجاجات وقانون الطوارىء سيطبق بمرونة

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الرئيس التونسي : أياد خبيثة تدخلت فى الاحتجاجات وقانون الطوارىء سيطبق بمرونة الرئيس التونسي : أياد خبيثة تدخلت فى الاحتجاجات وقانون الطوارىء سيطبق بمرونة

السبسي

قال الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي “إن البلاد شهدت تحركات طبيعية في جهات محرومة مثل القصرين وغيرها ، فالشباب يعاني من بطالة منذ 5 سنوات ، والحكومة وجدت حينها بطالة خانقة ، حوالى 700 ألف عاطل ، من بينهم 250 أو 300 ألف من أصحاب الشهادات ، وقمنا بالثورة وعنوانها الحرية والكرامة ، ولا توجد كرامة بدون شغل ، فلا يمكن أن نقول لإنسان جائع إصبر ، ولكن دخلت أياد خبيثة وسط الاحتجاجات التي بدعم من أطراف مسجلة ومعروفة إنتماءاتها الحزبية من بينها أحزاب قانونية وأخرى غير مرخصة”.

وحذر السبسي ـ في كلمة وجهها مساء اليوم الى الشعب التونسي ـ من استغلال هذه الاحتجاجات من قبل الجماعات الارهابية ، ومن بينها تنظيم داعش التي تتربص بالبلاد ، انطلاقا من الشقيقة ليبيا ، وإن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه بكل مرونة ، وبكل جد ، خاصة بعد الإعلان عن حظر التجوال في كامل البلاد بدء من الليلة ، وأضاف ” نحذر من الفلتان الإعلامي المحلي والأجنبي الذي زاد الطين بلة”.

وطالب الرئيس التونسي بتقديم مشروع لتقليص وطأة البطالة بخطى ثابتة ، ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار امكانيات الدولة ، وأن الدولة وحكومتها قادرة على إيجاد التمويل الملائم فى هذا الصدد”.

وأضاف ” لسوء الحظ فقد استغل بعض قطاع الطرق واللصوص الظرف ونفذوا سرقاتهم واعتدوا على ممتلكات الناس ، وهو ما استدعى فرض حظر التجوال ، واننا نطمئن الشعب التونسي ، الذي سيحميه الأمن والجيش الوطنيين الذين سيقومان بدورهما على أكمل وجه في حماية المؤسسات العامة والخاصة” ، مشيدا بتعاملها مع مختلف الاحتجاجات دون إطلاق أية رصاصة.

وختم الباجي قايد السبسي كلمته قائلا ” إن تونس بخير وستواصل مشروعها الديمقراطي ، وستحترم التزاماتها تجاه الخارج ، وستواصل مسيرتها نحو التقدم والرقي ونحو احترام الحريات العامة وتوفير أسباب الكرامة للتونسيين”.

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