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سيدة تضع مولوداً بـ 4 أسنان فى ولادة نادرة بمستشفى سوهاج التعليمى

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سيدة تضع مولوداً بـ 4 أسنان فى ولادة نادرة بمستشفى سوهاج التعليمى سيدة تضع مولوداً بـ 4 أسنان فى ولادة نادرة بمستشفى سوهاج التعليمى
وضعت سيدة عمرها 37 عاما بمستشفى سوهاج التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مواوداً "ذكر" وزنه 3 كيلو جرام ، وفى فكيه 4 أسنان فى حالة نادرة .

ومن جانبه أكد د. محمد شيخون مدير عام المستشفى فى تصريح خاص أن الجنين والده يدعى شحاتة محمد إدريس 46 عاما مزارع من قرية البياضية بمركز المنشاة، ووالدته تدعى آمال هاشم محمد وأن الحمل طبيعى ومكتمل المدة وتعد الولادة الرابعة لها، مشيرا الى أن السيدة دخلت المستشفى وهى تعانى من آلام الوضع وتمت الولادة بعد ساعتين من دخولها المستشفى موضحا أن الطفل ترضعه والدته بصورة طبيعية .

وأشار مدير المستشفى الى أن مثل هذه الولادة نادرة الحدوث وأنه رفض مغادرة المولود للمستشفى إلا بعد قيام فريق من أطباء الأطفال بالمستشفى بفحص المولود للتأكد أنه خال من العيوب الخلقية .

فيما أكد فريق من أطباء الأطفال بالمستشفى بأن مثل هذه الحالة النادرة قد تعود لتعاطى الأم كالسيوم أكثر من الجرعة المقررة للسيدة الحامل ، وأن أسنان الطفل المولود بها لن يتم خلعها طالما أنها طبيعية ولا تشكل خطورة على حياة الطفل.


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