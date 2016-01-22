أخبار المغرب اليوم.. مسئول مالى يشيد بتجربة المغرب فى مجال البنوك الإسلامية

ركزت أخبار المغرب اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن أخبار المغرب اليوم ، أشاد حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيأة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بتجربة المغرب الناشئة فى مجال البنوك الإسلامية.

وقال الأمين العام لهيأة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في افتتاح ندوة دولية، في الرباط حول “البنوك التشاركية، وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية”، التي تنظمها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بالرباط إن التجربة المغربية لها خصوصية، ولكنها إيجابية، فالمغرب لا ينافس بنوكه أحد في إفريقيا، ويمكن أن يكون بوابة للتمويل الإسلامي في إفريقيا وأوربا.

وأضاف "ميرة" أن ما يمثله المغرب من حضور فى إفريقيا، وما يعيشه من استقرار يؤهله إلى أن يكون عاصمة دولية للمالية الإسلامية”.

وكشف عن وجود تنسيق وتعاون بين المغرب وهيأة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ عهد بعيد، وهو ما توج بعضوية المغرب في المؤسسة من خلال أحد علماء المجلس العلمي الأعلى، وهو ما سيمكن من ترسيخ أسس التنسيق والتعاون بين المغرب و”أيوفى”.