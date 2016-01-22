تقرير في الجول - مايوكا.. محاولة جديدة لكسر صيام ' 24 ' في الزمالك بعد العندليب

إن كان رقم "14" هو الأغلى في قلوب جمهور الزمالك، فلرقم "24" غلاوة كبيرة أيضا بفضل أفضل من ارتداه في تاريخ القلعة البيضاء عبد الحليم علي، والذي يتصدر ترتيب هدافين النادي الأبيض التاريخيين.

عبد الحليم علي اعتزل كرة القدم بنهاية موسم 2009/2010 بعد أن أصبح الهداف التاريخي للزمالك، تاركا وراءه رقم "24" الذي ارتبط في أذهان الجمهور الأبيض باسمه.

وحين يكون الرقم غاليا، فلابد لمن يخلفه في ارتداءه على نفس المستوى، لكن في الزمالك لم يحدث ذلك.

الزمالك أعلن اليوم عن حمل لاعبه الجديد إيمانويل مايوكا لرقم "24" فيما هو قادم من مباريات، وهو الرقم الذي كان يرتديه أيضا في نادي يانج بويز السويسري.

وفور إعلان الرقم، تذكر جمهور الزمالك إخفاقات الماضي من اللاعبين بنفس الرقم بعد عبد الحليم علي، وعبروا عن أملهم في تفادي مايوكا لنفس المصير.

حقيقة الأمر أن رقم "24" لم يعد مرتبطا بفأل حسن مع جمهور الزمالك منذ اعتزال عبد الحليم علي.

وإن ذهبنا لما هو أبعد من ذلك، فإن كل من حملوا القميص "24 بعد عبد الحليم علي لم يسجلوا أي هدف للزمالك، ولم تتجاوز مشاركاتهم 10 مباريات.

أحمد سعيد "قطة"

أول من ارتدى رقم "24" بعد اعتزال عبد الحليم علي كان هو أحمد سعيد "قطة".

قطة كان لاعبا صاعدا، انضم للزمالك قادما من الدرجة الثانية وراهن عليه البعض.

لكن برحيل قطة عن الزمالك، لم يكن قد أكمل 10 مباريات من المشاركة في ثلاثة مواسم، ولا يذكر له الجمهور سوى لحظة حصوله على ركلة جزاء حاسمة أمام أفريكا سبورت في دوري أبطال إفريقيا، كانت سببا في تأهل الفريق الأبيض.

صالح موسى

اللاعب الثاني بقميص "24" هو صالح موسى.

الظهير الأيمن والأيسر ارتدى القميص "24" في الموسم المنقضي بعد أن انضم لهم قادما من الإسماعيلي.

ومثل قطة، لم يلعب صالح موسى سوى 3 مباريات، اثنين منهم بعد أن حسم الفريق الأبيض بطولة الدوري، ورحل هذا الموسم إلى نادي مصر للمقاصة.

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